Un violento temporale su Milano ha fatto esondare il fiume Seveso (Di venerdì 24 luglio 2020) AGI - Un violento temporale si è abbattuto nelle prime ore del mattino a Milano provocando allagamenti in alcune zone della città. Molte le segnalazioni ai vigili del fuoco che riguardano in particolare i quartieri a nord del capoluogo lombardo dove scorre il fiume Seveso che è esondato. Sotto controllo anche il fiume Lambro nella zona est. Problemi in alcuni scantinati e sottopassi. Difficoltà per qualche linea tranviaria, sempre nei quartieri a Nord, a Niguarda principalmente proprio a causa dell'uscita del Seveso, sostituite con autobus. Leggi su agi

MediasetTgcom24 : Maltempo, violento temporale su Milano: allagamenti #Maltempo - bianca_caimi : RT @MediasetTgcom24: Maltempo, violento temporale su Milano: allagamenti #Maltempo - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO Violento temporale in atto alle ore 06:30 a Segrate 4km est di Milano -… - MonicaTedde : RT @Agenzia_Dire: Un violento temporale si sta abbattendo, da stamattina presto, su #Milano. - petra_romano : RT @porcipolitici: -