Twitter hack, letti messaggi di 36 account tra cui un politico dei Paesi Bassi (Di venerdì 24 luglio 2020) Following a complete review of all targeted accounts, here is more detail on what we know today: - Twitter Support, @TwitterSupport, July 22, 2020 Sebbene Twitter non abbia rivelato l'identità del ... Leggi su key4biz

Twitter ritorna a parlare dell'imponente attacco informatico che ha coinvolto l'azienda lo scorso 16 luglio con un tweet: “Crediamo che gli hacker abbiano fatto accesso ai messaggi privati di 36 accou ...

Twitter potrebbe diventare a pagamento

Twitter da tempo esplora nuovi metodi per guadagnare e rilancia l’ipotesi di includere servizi Premium con un abbonamento a pagamento. Ad annunciarlo giovedì 23 luglio è stato Jack Dorsey, CEO di Twit ...

