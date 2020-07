Temptation Island 2020 i falò del 23 luglio: Antonella Elia scopre il tradimento e un’altra coppia è vicina all’addio (Di venerdì 24 luglio 2020) Temptation Island 2020 la terza puntata di giovedì 23 luglio, puntata tragica per Antonella Elia e un altro falò di confronto anticipato scuote l’isola (video) Quarta puntata di Temptation Island 2020 giovedì 23 luglio su Canale 5 una nuova coppia chiede il falò di confronto e per Antonella Elia è il momento di una dura scoperta. Una settima edizione un po’ particolare sia per l’emergenza post-Covid che per la presenza di due coppie Vip Antonella Elia e Pietro delle Piane e Manila Lazzaro e Lorenzo Amoruso accanto a non famosi. In autunno è prevista una nuova edizione condotta ... Leggi su dituttounpop

