Spagna, prezzi produzione giugno in marginale recupero (Di venerdì 24 luglio 2020) (Teleborsa) – Rallenta la caduta dei prezzi alla produzione in Spagna a giugno. Secondo l’ufficio statistico spagnolo INE, la variazione tendenziale mostra un forte decremento del 6,1% che segue il -8,8% di maggio (rivisto da un iniziale -8,8%). Su base mensile si registra un rimbalzo del 2% dopo il -0,4% precedente che chiudeva una serie negativa di quattro mesi consecutivi. L’indice depurato della componente energetica si conferma in calo dello 0,9% tendenziale. Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Rallenta la caduta dei prezzi alla produzione in Spagna a giugno. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, la variazione tendenziale mostra un forte decremento del 6,1% che segue il -8 ...

