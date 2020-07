Rt Puglia: zero Indice di trasmissibilità corona virus (Di venerdì 24 luglio 2020) Di Francesco Santoro: La Puglia può vantare un Indice di trasmissibilità del coronavirus tra i più bassi del Paese. L’Rt nella terra degli ulivi passa da 0.07 a 0 e resta sempre sotto la soglia di guardia (l’1), quota che invece è superata da Lombardia (1), Veneto (1.18), Emilia-Romagna (1.14), Liguria (1.06), Piemonte (1.07), Lazio (1.04). L’Indice di trasmissibilità, con parametro introdotto sulla base delle misure di contenimento adottate, rappresenta il potenziale di persone contagiabili da una persona infettata dal nuovo virus. In Italia il quadro «rimane a bassa criticità con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 gg (periodo 6/7-19/7) di 4.6 per 100.000 abitanti (stabile rispetto al periodo 29/6-5/7)-sottolinea ... Leggi su noinotizie

LecceSette : Covid in Puglia, dopo tre giorni a zero contagi ci sono 9 nuovi casi positivi - Ariel__yuki : Da zero casi a nove il passo è breve. #coronavirus #Puglia - GiuseppeCeddia0 : RT @corrmezzogiorno: #Bari La Puglia è ancora covid free Contagi e morti a zero da 3 giorni - corrmezzogiorno : #Bari La Puglia è ancora covid free Contagi e morti a zero da 3 giorni - BortoneMauro : #LecceSette Covid in Puglia, dopo tre giorni a zero contagi ci sono 9 nuovi casi positivi -