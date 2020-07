Processo ‘Ndrangheta stragista: Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone condannati all’ergastolo (Di venerdì 24 luglio 2020) “Fine pena mai”. Dopo quasi tre anni di Processo, la Corte d’Assise di Reggio Calabria, presieduta dal giudice Ornella Pastore, si era ritirata martedì in camera di consiglio per decidere sulle sorti del boss di Brancaccio Giuseppe Graviano e di Rocco Santo Filippone, ritenuto dalla Dda espressione della cosca Piromalli di Gioia Tauro. Dopo tre giorni, pochi minuti fa, in aula bunker è stata emessa la sentenza del Processo “’Ndrangheta stragista”, nato da un’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo che è riuscito a inquadrare gli attentati ai carabinieri, consumati in provincia di Reggio Calabria a cavallo tra il 1993 e il 1994, nell’ambito della ... Leggi su ilfattoquotidiano

