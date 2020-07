Piacenza, quella "gara" tra i carabinieri: "Chi farà più arresti?" (Di venerdì 24 luglio 2020) Luca Sablone La competizione a chi riusciva a eseguire più catture era diventata un'ossessione: "Vediamo di farne il più possibile, almeno di farne altre tre-quattro" Ora le indagini si concentrano sulla catena di comando e controllo dell'Arma, ma sulla storia legata alla "caserma degli orrori" continua a dominare una domanda: come mai nessuno è intervenuto tempestivamente per tentare di porre fine ai presunti reati e abusi commessi dal 2017 presso la caserma dei carabinieri nel centro di Piacenza? Stando a quanto sostenuto dalla procuratrice capo di Piacenza Grazia Pradella e confermato dal Gip Luca Milani, tutti gli illeciti più gravi contestati sarebbero stati commessi nel corso dell'emergenza Coronavirus, nel pieno lockdown "e con disprezzo ... Leggi su ilgiornale

