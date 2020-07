Ospedale Cotugno, plasma iperimmune in dono dalla Guardia di finanza: siglata un’intesa (Di venerdì 24 luglio 2020) Il plasma iperimmune dei finanzieri della Campania, come quello dei loro familiari, guariti dall’infezione da Covid-19 sarà donato all’Azienda ospedaliera dei Colli come terapia per i soggetti positivi al virus. È questo l’oggetto del protocollo d’intesa siglato alla caserma Zanzur di Napoli fra il Comandante regionale Campania della Guardia di finanza, il generale di Divisione Virgilio Pomponi, ed il direttore generale dell’Azienda ospedaliera dei Colli(Monaldi-Cotugno-Cto), Maurizio di Mauro. L’iniziativa si inquadra nell’ambito della sperimentazione di efficaci protocolli terapeutici, con particolare riguardo a quelli afferenti la donazione di plasma da parte di pazienti convalescenti per il trattamento dell’infezione da ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Ospedale Cotugno Ospedale Cotugno, plasma iperimmune in dono dalla Guardia di finanza: siglata un'intesa Il Denaro Al Cotugno nuova ondata ricoveri: giovane skipper salernitano in terapia intensiva

All’ospedale Cotugno di Napoli si registra una nuova ondata di ricoveri, tanto che si è di nuovo saturata la ricettività dei 6 posti dell’unità di terapia sub intensiva. Tra i pazienti – come scrive i ...

Sereni, ma vigili di fronte al virus

Il virus è in Italia, al momento, a livelli molto bassi rispetto a qualche mese fa. Gli ospedali, rispetto ad allora, sono vuoti. Tuttavia, i paragoni possono indurre una percezione diversa rispetto a ...

