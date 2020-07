Mel Gibson ricoverato per Coronavirus (ma nessuno lo sapeva) (Di venerdì 24 luglio 2020) Mel Gibson è solo l’ultima grande star ad aver rivelato di essere stato contagiato dal Coronavirus e ricoverato in ospedale per una settimana. L’attore 64enne è stato curato e guarito con il Remdesvir. Il ricovero risale a inizio aprile ma la notizia è stata data soltanto ora. Confermata dai suoi agenti che hanno precisato: “Il tampone è risultato positivo in aprile, e in seguito al trattamento è risultato negativo al virus e positivo agli anticorpi”. Il Remdesivir è un antivirale ad ampio spettro che ha mostrato risultati promettenti nel trattamento del Coronavirus. A differenza di tanti suoi colleghi attori, come Tom Hanks, Mel ha preferito non parlarne sui social né diramare comunicati stampa, fino a guarigione avvenuta. Le attuali buone ... Leggi su dilei

