Mel Gibson, positivo al Coronavirus, è stato curato col Remdesivir (Di venerdì 24 luglio 2020) Il magazine People conferma che, lo scorso Aprile, l’attore e regista Mel Gibson è risultato positivo al Coronavirus. “curato col Remdesivir, ora ha anticorpi” Il magazine People ha confermato quella che sulle pagine del Daily Telegraph era rimasta solo un’indiscrezione: lo scorso mese di Aprile, Mel Gibson è risultato positivo al Coronavirus, e per questo motivo è stato ricoverato in un ospedale di Los Angeles, California, per una settimana. A confermare il tutto, ci ha pensato una fonte vicina all’attore e regista sessantaquattrenne di titoli come What Women Want e The Passion. Secondo la stessa fonte, durante la settimana di ricovero ... Leggi su zon

