Mauro Coruzzi "Platinette", foto choc nel letto - (Di venerdì 24 luglio 2020) Novella Toloni L'ultimo post condiviso su Instagram da Platinette ha letteralmente spaccato l'opinione social. Se per molti Platinette ha avuto coraggio e forza nel mostrarsi, altri lo hanno duramente accusato di esibizionismo Nel bene o nel male, purché se ne parli. Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha deciso di sfidare il web mostrando una foto di un anno fa, quando ancora pesava oltre cento chilogrammi. La dieta lo ha reso un'altra persona ma quell'immagine - forte e significativa - a più di un anno di distanza è stata in grado di creare una vera e propria frattura tra il popolo del web. "Coraggioso", "Sei una forza", "Disgustoso", "Un po' di decenza", migliaia i commenti ricevuti in poche ore sotto il suo ultimo post. Quella di mostrarsi senza filtri ... Leggi su ilgiornale

AntonioPalombi5 : @francescatotolo @butacit @lauraboldrini A parte il fatto che dire che l' eterosessualità è un orientamento sessual… - GammaStereoRoma : Grazia Di Michele e Mauro Coruzzi - Io Sono Una Finestra -

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Coruzzi Mauro Coruzzi "Platinette", foto choc nel letto ilGiornale.it Mauro Coruzzi Platinette/ Foto choc in mutande prima della dieta: “Un anno fa..”

Mauro Coruzzi Platinette, foto in mutande prima della dieta: “Un anno fa..”, il cambiamento è sotto gli occhi di tutti e i complimenti… Mauro Coruzzi in arte Platinette continua a stupire i fan e non ...

Marco Liorni, successo per Reazione a catena. Coruzzi: “Conduttore giusto”

Ha dedicato a Marco Liorni questa settimana la sua tradizionale rubrica dal titolo “I protagonisti della TV visti da Platinette” Mauro Coruzzi sulle pagine di DiPiùTv. Con un lungo articolo dal titolo ...

Mauro Coruzzi Platinette, foto in mutande prima della dieta: “Un anno fa..”, il cambiamento è sotto gli occhi di tutti e i complimenti… Mauro Coruzzi in arte Platinette continua a stupire i fan e non ...Ha dedicato a Marco Liorni questa settimana la sua tradizionale rubrica dal titolo “I protagonisti della TV visti da Platinette” Mauro Coruzzi sulle pagine di DiPiùTv. Con un lungo articolo dal titolo ...