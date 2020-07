Lombardia: Governo impugna legge regionale contenimento cinghiali (2) (Di venerdì 24 luglio 2020) (Adnkronos) - Nel 2019 in Lombardia si sono registrati 128 incidenti stradali causati dal cinghiale per un totale di 199.453 euro di risarcimento e la Regione ha rendicontato circa 600.000 euro di danni causati da questa specie all'agricoltura. "Non possiamo far altro che constatare come il Governo continui a preferire l'ideologia al pragmatismo. Del resto - ha concluso Rolfi - l'assenza di ministri provenienti dal territorio lombardo pesa come un macigno in scelte come questa". Leggi su liberoquotidiano

Giacomo2500 : - EmilZatopek245 : RT @iltrumpo: Con lo stesso ragionamento del capitone si potrebbe dire che i focolai della Lombardia sono stati creati apposta dalla Lega c… - TV7Benevento : Lombardia: Governo impugna legge regionale contenimento cinghiali (2)... - TV7Benevento : Lombardia: Governo impugna legge regionale contenimento cinghiali... -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Governo Lombardia: Governo impugna legge regionale contenimento cinghiali Il Tempo Lombardia: Governo impugna legge regionale contenimento cinghiali

(Adnkronos) - "Il Governo è distante anni luce dalla realtà. Ha deciso di impugnare la nuova Legge regionale lombarda per il contenimento del cinghiale. I ministri romani hanno gettato la maschera: ...

Il 29 luglio mobilitazione dei dipendenti Air Italy

Governo e regioni Lombardia e Sardegna, per individuare la soluzione industriale più idonea al fine di garantire un futuro occupazionale ai 1500 lavoratori e le loro famiglie".

(Adnkronos) - "Il Governo è distante anni luce dalla realtà. Ha deciso di impugnare la nuova Legge regionale lombarda per il contenimento del cinghiale. I ministri romani hanno gettato la maschera: ...Governo e regioni Lombardia e Sardegna, per individuare la soluzione industriale più idonea al fine di garantire un futuro occupazionale ai 1500 lavoratori e le loro famiglie".