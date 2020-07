Il satellite per misurare i livelli del mare passa l’esame a pieni voti (Di venerdì 24 luglio 2020) Rinominato in onore di Michael H. Freilich, che ha condotto il lavoro della NASA nel campo delle Scienze della Terra, Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich assumerà l’importante ruolo di monitorare i cambiamenti del livello del mare estendendo il record di misurazione a lungo termine del livello medio globale del mare dallo spazio. Con milioni di persone che vivono nelle comunità costiere in tutto il mondo, l’innalzamento dei mari è in cima alla lista delle principali preoccupazioni legate al cambiamento climatico. Monitorare l’altezza della superficie del mare è fondamentale per comprendere i cambiamenti in atto e permettere agli organi decisionali di avere gli elementi per implementare le politiche appropriate per aiutare a frenare il cambiamento climatico, e per le autorità ... Leggi su meteoweb.eu

