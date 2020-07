Fulmine Statua della Libertà: immagini e video, cos’è successo (Di venerdì 24 luglio 2020) Fulmine Statua della Libertà: immagini e video, cos’è successo Fulmine Statua della Libertà: una frase chiave molto cercata dagli utenti della rete e le cui immagini e video hanno già fatto il giro del web. C’è chi ci ha visto un simbolo, in uno Stato che se la deve vedere con l’ondata di coronavirus e con le tensioni con la Cina, ma quel che è più certo è che la tempesta di fulmini è stata generata da un forte temporale che ha avuto luogo nella serata di mercoledì a New York City, diretta conseguenza di un’ondata di caldo che durava da quasi una settimana in città.Segui Termometro ... Leggi su termometropolitico

