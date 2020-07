Frosinone-Benevento 2-3, continua il periodo negativo di Nesta (Di venerdì 24 luglio 2020) continua il periodo d’oro del Benevento che batte il Frosinone con un pirotecnico 3 a 2, proseguendo il dominio della Serie B. Nesta, invece, non riesce a scrollarsi di dosso il trand negativo posto covid che lo ha allontanato sempre di più dalla zona playoff. Alla rete iniziale di Di Serio ha risposto Brighenti portando i conti in parità. Ma gli ospiti non hanno mollato riuscendo a finire il primo tempo col doppio vantaggio. Nella fase inziale della ripresa Dionisi segna il goal della speranza che però non permette al Frosinone di portare a casa punti preziosi. Primo tempo Il match parte subito a favore degli ospiti che con Di Serio, sfruttando il disimpegno di Szyminski, fredda Bardi. I ragazzi di Nesta tentano di ... Leggi su sport.periodicodaily

