Era Veronica in Veronica Mars, oggi ha 40 anni e ha i capelli corti [FOTO] (Di venerdì 24 luglio 2020) I primi anni 2000 italia 1 era popolato da una grande varietà di serie che riusciva a tenere incollato il pubblico al televisore. Una di queste era Veronica Mars, serie tv andata in onda dal 2004 al 2007 e poi ripresa lo scorso anno per la realizzazione di una nuova stagione. La serie fu un successo straordinario ed il merito è soprattutto del personaggio principale, Veronica Mars. La ragazza, interpretata da Kristen Bell, seguendo le orme del padre, lavora come investigatrice privata e nonostante la giovane età si ritroverà ad indagare sull’omicidio della sua migliore amica. La serie, incentrata su diversi casi da dover risolvere, darà ampio spazio anche al romanticismo. Nel corso delle stagioni, ... Leggi su velvetgossip

