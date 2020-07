Donnarumma: “Il nostro obiettivo è arrivare quinti. Mi dispiace per Romagnoli” (Di venerdì 24 luglio 2020) Gianluigi Donnarumma ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara pareggiata contro l‘Atalanta. Ecco le sue parole: “Sapevamo che avremmo affrontato una grande squadra. Volevamo vincere a tutti i costi, ma va bene così. Adesso siamo più compatti, sappiamo tutti cosa fare e prepariamo bene le partite. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, peccato per il punto. Mi dispiace per Romagnoli, che è un grande amico e un grande capitano. Spero possa tornare presto, ma è un orgoglio indossare questa fascia. Il rigore? L’ho parato, per fortuna. Il nostro obiettivo è arrivare quinti: ce la giochiamo fino alla fine, al di là del risultato di domani della Roma. Aspettiamo: giocheremo altre due finali, e dovremo vincerle entrambe per ... Leggi su alfredopedulla

