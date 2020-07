Cina ordina chiusura consolato Usa a Chengdu (Di venerdì 24 luglio 2020) Pechino, 24 lug. (Adnkronos/Xinhua) - Pechino ha ordinato la chiusura del consolato americano a Chengdu, nel sudovest della Cina. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri del gigante asiatico Il ministero degli Esteri, riporta l'agenzia ufficiale Xinhua, "ha informato l'ambasciata americana in Cina della decisione di revocare il consenso per l'istituzione e il funzionamento del consolato generale americano a Chengdu" chiedendo la "cessazione di tutte le attività e gli eventi" da parte della rappresentanza diplomatica. "La misura adottata dalla Cina - afferma una nota del ministero - è una risposta legittima e necessaria alla mossa ingiustificata da parte degli Usa". Leggi su iltempo

