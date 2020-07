Cavallari: Campidoglio in confusione su riapertura scuole (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma – “Il caos sulla riaperture delle scuole a Roma si fa emergenza di ora in ora. Ci sono famiglie che si rivolgono agli uffici dei municipi per avere notizie sul ritorno dei bimbi nei nidi e delle scuole dell’infanzia. La risposta e’ un coro unanime che si alza in tutti e 15 i municipi della Capitale: non si sa se, come e quando riapriranno i cancelli. Tant’e’ che i genitori vengono espressamente invitati a non pagare la prima retta per evitare futuri contenziosi”. Cosi’ il capogruppo regionale del Lazio, Enrico Cavallari (Italia Viva) intervenuto a Tgcom24 nell’approfondimento “Dentro ai fatti. Asili nido dimenticati” sulla mancanza di certezze nel mondo scolastico prossimo alla riapertura di settembre. “Il comparto scolastico da zero a 6 anni, ... Leggi su romadailynews

Così, in una nota, il consigliere capogruppo della Regione Lazio, Enrico Cavallari (Italia Viva ... "Inoltre, se oggi il Campidoglio conta migliaia di dipendenti professionalizzati, è grazie al ...

Il giudice boccia le promozioni della Raggi

“La Raggi promuove mentre il giudice del Lavoro boccia il Sindaco! Una vicenda tragica e comica al contempo. È di queste ore la sentenza che sancisce l’illegittimità del bando sulla promozione di quas ...

Così, in una nota, il consigliere capogruppo della Regione Lazio, Enrico Cavallari (Italia Viva ... "Inoltre, se oggi il Campidoglio conta migliaia di dipendenti professionalizzati, è grazie al ..."