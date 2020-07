Xbox Games Showcase: ecco l’evento in diretta (Di giovedì 23 luglio 2020) L’Xbox Games Showcase è l’ennesimo evento videoludico dell’estate, in questo articolo potrete seguire l’evento in diretta con il player YouTube del canale ufficiale Phil Spencer ha promesso un grande evento e speriamo davvero tanto che questo Xbox Games Showcase, che potrete seguire in diretta tramite il player del canale YouTube ufficiale, lo sarà. Mantenere gli standard di Sony non sarà facile ma Microsoft, quest’anno, sembra avere davvero le idee chiare e quella che in molti definiscono console war, potrebbe essere molto più equilibrata rispetto alla scorsa generazione. Non ci resta, dunque, che seguire attentamente questa conferenza estiva, la seconda targata Microsoft dopo il primo Inside ... Leggi su tuttotek

