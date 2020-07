Ue, Castaldo (M5S): “Bene l’accordo ma con un’Europa diversa avremmo molto più di 750 miliardi. Ora revisione dei trattati” (Di giovedì 23 luglio 2020) “L’estenuante maratona del Consiglio ha partorito un accordo che supera lo scoglio del domani, ma l’orizzonte del futuro è ancora lontano. Era imperativo decidere e si è deciso: abbiamo salvato l’ammontare del Next Generation Eu, 750 miliardi per superare gli errori dell’austerità, e da italiano ringrazio di vero cuore il nostro premier Conte per aver ribattuto con tenacia e coraggio ai mercanteggiamenti al ribasso dei frugali”. Così Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del M5S e vicepresidente del Parlamento europeo durante il suo intervento in aula. “Ma da europeo vi dico che se fosse stato il Parlamento europeo a decidere, e non un anacronistico organo intergovernativo ostaggio di ricatti elettorali, oggi noi avremmo molto più di 750 ... Leggi su ilfattoquotidiano

UE, D'AMATO (M5S): M5S GARANZIA DI CAMBIAMENTO, ADESSO LE RIFORME

