Udinese-Juventus, programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2019/2020 (Di giovedì 23 luglio 2020) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Udinese-Juventus, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2019/2020. Alla Dacia Arena i friulani cercano punti salvezza, mentre la capolista vuole chiudere definitivamente il discorso salvezza. La partita avrà inizio alle ore 19.30 di giovedì 23 luglio, chi riuscirà ad avere la meglio portando di fatto a casa il proprio obiettivo stagionale? Udinese-Juventus sarà visibile in diretta su Sky Sport Serie A con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Daniele Adani. Leggi su sportface

