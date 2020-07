Udinese Juventus probabili formazioni: Bernardeschi dal 1′, c’è Rugani (Di giovedì 23 luglio 2020) Udinese Juventus probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra Udinese-Juventus, match che potrebbe consegnare lo scudetto in maniera matematica in caso di vittoria juventina. Sarri si affiderà al solito 4-3-3: squalificato Bonucci, al suo posto pronto Rugani. A centrocampo potrebbe ritornare Pjanic, mentre Bernardeschi sarà preferito a Douglas Costa nel ruolo di esterno offensivo di destra. Udinese Juventus probabili formazioni: confermato Rabiot dal 1′ Sarri confermerà Rabiot dal 1′: il centrocampista francese, in netta ripresa nelle ultime gare, affiancherà Pjanic e Bentancur in mezzo al campo. Dybala e Ronaldo ... Leggi su juvedipendenza

Udinese-Juventus 34a giornata Serie A 20 luglio 2020 ore 21:45: come guardarla in diretta TV e streaming live. Maurizio Sarri pregusta il suo primo scudetto e anche se a qualcuno sta sui cog..ioni, ...

LE ALTRE DI A: Atalanta seconda in classifica, Inter fermata in casa dai viola

Questa sera nel posticipo tra Udinese e Juventus, i bianconeri di Sarri potrebbero già festeggiare il nono scudetto consecutivo, alla luce del pareggio interno, a reti bianche, di ieri dell’Inter ...

