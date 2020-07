Stato emergenza, il 29 luglio comunicazione di Conte (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma, 23 lug (Adnkronos) - Mercoledì prossimo, 29 luglio, alle 9.30 l'aula della Camera ha in calendario le comunicazioni del presidente del Consiglio "sulle ulteriori iniziative in relazione all'emergenza Covid". Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Conte dovrebbe riferire sulla proroga dello Stato di emergenza. Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : Chi vuole prorogare lo stato di emergenza è un nemico dell'Italia e degli Italiani, perché ammazza l'economia. - SergioCosta_min : In questo momento il #Governo ha votato lo stato di emergenza per rimuovere le #ecoballe di rifiuti, nel Golfo di F… - TicketOneIT : A causa dello stato d’emergenza dovuto al Covid-19, il tour di Emma Marrone nei palasport viene posticipato a maggi… - kenyabros1 : RT @saraosalvatore: Giuseppi si accinge a giocare sporco, vuole 3 mesi di stato d’emergenza per mettere il bavaglio all’opposizione e vince… - nessunn6 : RT @massimosab: Il TG5 sponsorizza ed auspica il prolungamento dello stato di emergenza, le reti Mediaset non solo diffondono ogni giorno… -