PS5 e Xbox Series X: gli SSD delle console next-gen quasi alla pari secondo uno sviluppatore (Di giovedì 23 luglio 2020) L'evento Microsoft dedicato a Xbox Series X si terrà oggi e sembra che Sony abbia in programma un altro State of Play focalizzato su PS5 ad agosto. L'hype per la next-gen è destinato ad aumentare nei prossimi mesi e sempre più sviluppatori commentano le potenzialità di questi nuovi sistemi. Ora è il turno di Matteo Marzorati, Game Director e Art Director di Coldens Interactive, lo studio al lavoro sul platform Vesper.Gamingbolt ha chiesto informazioni sull'SSD di PS5 e su come gli sviluppatori potrebbero trarre vantaggio da questa grande novità. Inoltre è stato chiesto come si comporta questa unità a stato solido accanto a quella di Xbox Series X. Marzorati ha dichiarato: "alla fine dipende dagli strumenti e da come è ... Leggi su eurogamer

