Presentatore basito quando la moglie passa davanti alla cam totalmente nuda: “Ti hanno visto in tutto il mondo” (Di giovedì 23 luglio 2020) Un Presentatore brasiliano è rimasto di stucco quando la moglie è passata davanti alla cam totalmente nuda durante una diretta. La tecnologia odierna ci ha permesso di superare il periodo del lockdown con maggiore facilità. Sia perché app come WhatsApp e Skype ci permettono di tenerci in contatto con il mondo esterno e di vederci … L'articolo Presentatore basito quando la moglie passa davanti alla cam totalmente nuda: “Ti hanno visto in tutto il mondo” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Selvaggia Lucarelli, nelle ultime ore, è tornata a parlare di uno dei tormentoni dell’anno. Le liti tra i conduttori in coppia nei vari programmi televisivi. La giornalista fa prima l’esempio di Matan ...

