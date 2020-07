Peres: "Ora ho capito che per stare alla Roma devo fare il professionista" (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma - La Roma dilaga a Ferrara battendo la Spal 6 a 1 e riagguantando il quinto posto in classifica. Ottima prestazione dei giallorossi che hanno dato una risposta importante al Milan che ieri aveva ... Leggi su corrieredellosport

Controsorpasso al Milan nella corsa al quinto posto che vale l'accesso in Europa League. La Roma supera la retrocessa Spal per 6-1 con una rete di Zaniolo e si prende tre punti pesanti che servono che ...“Giocavo in un altro ruolo prima, ma questo ruolo mi piace, posso svariare molto e soprattutto gioco a piede invertito cosicché posso calciare e fare assist con più facilità”. Se ne è parlato anche su ...