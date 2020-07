Ostia Antica Festival, il 30 luglio al via la rassegna ‘Anthology’ (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma – Dopo il sold out della pre-apertura con l’omaggio a Ennio Morricone da parte dell’Orchestra Sinfonica Citta’ di Roma, il 30 luglio alle ore 21.30 l’Ostia Antica Festival – Il Mito e il Sogno entra nel vivo, con il primo appuntamento della rassegna ANTHOLOGY, sotto la direzione artistica di Gilda Petronelli e Stefano Saletti, che propone 5 concerti dedicati alla grande musica d’Autore, Pop e Rock del Novecento. Si parte il 30 luglio con l’omaggio del Canto Libero a Lucio Battisti, per proseguire il 5 agosto con Bohemian Symphony – Orchestral Queen Tribute, il 6 agosto con gli ESTRO e il repertorio dei Genesis del periodo 1970/1976, il 7 agosto con Michele Ascolese, Ellade Bandini e Hotel Supramonte e le canzoni di Fabrizio De ... Leggi su romadailynews

romatoday : Ma tu sei felice? Lettura-spettacolo con Claudio Bisio e Gigio Alberti - romatoday : Best of con Lillo e Greg a Ostia Antica Festival - romatoday : 'Dal vivo sono molto meglio', Paola Minaccioni a Ostia Antica Festival - canaledieci : I lavori sulla Via Ostiense sono terminati questa mattina. Gli interventi hanno riguardato il tratto tra via Lucio… - apetrazzuolo : OSTIA ANTICA FESTIVAL 2020 - Il 2 agosto serata speciale con 'Arturo racconta Brachetti' -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia Antica Il mito e il sogno: Ostia Antica Festival 2020 Abitare a Roma Il mito e il sogno: Ostia Antica Festival 2020

La quinta edizione di Ostia Antica Festival intitolata: “Il Mito e il Sogno” è organizzata dal consorzio di imprese Antico Teatro Romano, in collaborazione con il Parco Archeologico di Ostia antica. I ...

Al Teatro di Ostia Antica il “Canto Libero” di Battisti

Sono aperte le prevendite per Canto Libero ad Ostia Antica Festival 2020, all’interno della quinta edizione di Ostia Antica Festival, la rassegna che si svolge al Teatro Romano di Ostia Antica e prese ...

La quinta edizione di Ostia Antica Festival intitolata: “Il Mito e il Sogno” è organizzata dal consorzio di imprese Antico Teatro Romano, in collaborazione con il Parco Archeologico di Ostia antica. I ...Sono aperte le prevendite per Canto Libero ad Ostia Antica Festival 2020, all’interno della quinta edizione di Ostia Antica Festival, la rassegna che si svolge al Teatro Romano di Ostia Antica e prese ...