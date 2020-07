Noemi, condannato a 18 anni il killer che ferì la bimba: la sentenza a un anno dall’agguato a Napoli (Di giovedì 23 luglio 2020) Il giudice per l’udienza preliminare di Napoli Vincenzo Caputo ha condannato a 18 anni di carcere Armando Del Re e a 14 anni suo fratello Antonio, ritenuti responsabili dell’agguato del 3 maggio 2019 in piazza Nazionale, dove rimase gravemente ferita la piccola Noemi, che all’epoca dei fatti aveva appena quattro anni, e che si trovava insieme alla nonna. I killer non volevano colpire la piccola ma Salvatore Nurcaro, ritenuto esponente di un clan loro rivale, rimasto gravemente ferito nella sparatoria a colpi di pistola. I pm avevano chiesto 20 anni per i due fratelli. Le immagini dell’agguato Spari a Napoli, ecco le immagini dell’agguato – Il video – OpenIl tuo browser non supporta il tag ... Leggi su open.online

