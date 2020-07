Moto Gp, Marquez tenta l’impossibile: ci proverà a Jerez (Di giovedì 23 luglio 2020) Non vuole mancare il Jerez-bis, Marc Marquez, e a due giorni dall’operazione al braccio destro è pronto a tornare in sella La caduta e l’infortunio rimediato appena domenica scorsa: sembrava che Marc Marquez sarebbe tornato in pista solo nel Gran Premio di Repubblica Ceca, ma l’ennesimo “miracolo” del pilota spagnolo potrebbe restituirgli una sella già in Andalusia. Dopo appena due giorni dall’operazione al braccio destro per ridurre la frattura, Marquez si sta dirigendo a Jerez per tentare di gareggiare già dalle libere di venerdì. Un vero e proprio recupero lampo che ha colto di sorpresa anche il suo team, immediatamente partito dall’Andalusia dopo aver appreso la gravità dell’infortunio al termine ... Leggi su zon

LIDAMUGNAI : RT @repubblica: Motogp, l'incredibile recupero di Marquez: 'A Jerez ci sarà' [aggiornamento delle 14:21] - veracruz777 : RT @Corriere: Marquez ha deciso: torna in pista 6 giorni dopo la frattura. Sabato lotterà per la pole a Jerez - Corriere : Marquez ha deciso: torna in pista 6 giorni dopo la frattura. Sabato lotterà per la pole a Jerez - repubblica : Motogp, l'incredibile recupero di Marquez: 'A Jerez ci sarà' [aggiornamento delle 14:21] - Corriere : Marquez ha deciso: torna in pista 6 giorni dopo la frattura. Sabato lotterà per la po... -