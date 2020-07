Miguel Bernardeau di Elite sarà un surfista in Playa Negra – Notizie Serie Tv 23 luglio (Di giovedì 23 luglio 2020) Notizie Serie tv 23 luglio: nuovo progetto per Miguel Bernardeu di Elite protagonista del YA drama Playa Negra. Dopo la notorietà raggiunga con Elite è tempo per spiccare il volo e far decollare la carriera. Una delle star della Serie teen mystery di Netflix Miguel Bernardeau sarà il protagonista di Playa Negra un drama Young Adult ambientato in uno scenario marino che permetterà muscoli in vista e corpi al vento. Prodotto da Gaumont (Narcos) con Grupo Ganga, Playa Negra sarà girato alle Canarie, composto da 8 episodi, ambientato al villaggio di Lanzarote. Al centro Hugo (Bernardeau) ... Leggi su dituttounpop

