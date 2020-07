Manchester United, Pogba regala un rigore al West Ham: Antonio segna e lo prende in giro (VIDEO) (Di giovedì 23 luglio 2020) Nella serata di ieri si è concluso il trentasettesimo turno di Premier League con due posticipi, tra questi la gara tra Manchester United e West Ham, in cui Paul Pogba e Michail Antonio hanno dato vita ad un curioso siparietto. Il francese, per proteggersi il volto, commette fallo di mano e l’arbitro assegna un calcio di rigore agli Hammers. Antonio si presenta dagli undici metri e realizza la rete del momentaneo vantaggio, per poi prendere in giro Pogba per il gesto di coprirsi il volto con le braccia. In quel momento l’ex calciatore della Juventus è alle spalle dell’attaccante del West Ham, infatti, vede e ascolta il tutto, mostrandosi non troppo ... Leggi su sportface

L'ex Manchester United sarà in campo e per il Fantacalcio non può che essere una notizia splendida. Per chi se li fosse persi infatti ecco i numeri del portoghese: 30 gol e 3 assist in 30 partite ...

L’Inter si ferma contro la Fiorentina e regala alla Juventus il match point scudetto. Un successo sul campo dell’Udinese (questa sera alle 19.30) consentirebbe ai bianconeri di Sarri di conquistare ar ...

