L'ex arbitro Ceccarini: "Parma-Napoli? Rigorini che non si fischiano! Classe arbitrale da rifondare" (Di giovedì 23 luglio 2020) In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Piero Ceccarini, ex arbitro, che ha commentato gli episodi di Parma-Napoli, di fatto puntando il dito contro tutta la Classe arbitrale: “Gestione scellerata dell'AIA. Leggi su tuttonapoli

storico900 : RT @tuttonapoli: L'ex arbitro Ceccarini: 'Parma-Napoli? Rigorini che non si fischiano! Classe arbitrale da rifondare' - tuttonapoli : L'ex arbitro Ceccarini: 'Parma-Napoli? Rigorini che non si fischiano! Classe arbitrale da rifondare' - robypec75 : RT @radiopuntonuovo: ???? L'ex arbitro #Ceccarini: 'Il quarto mandato di #Nicchi sarebbe una vergogna. Ogni due mandati dovrebbe esserci rica… - ElvyAres : RT @radiopuntonuovo: ???? L'ex arbitro #Ceccarini: 'I rigori di #ParmaNapoli? Sono rigorini-ini-ini. Non andrebbero mai fischiati, non ci son… - ElvyAres : RT @radiopuntonuovo: ???? L'ex arbitro #Ceccarini: 'L'#AIA sta mostrando una gestione scellerata dei propri arbitri. E quella di #Nicchi si s… -