Lazio-Cagliari, i diffidati biancocelesti in vista del Verona (Di giovedì 23 luglio 2020) Questa sera si concluderà la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A con i due posticipi Udinese-Juventus e Lazio-Cagliari. La prima gara potrebbe assegnare lo scudetto agli uomini di Maurizio Sarri con ben tre turni di anticipo, mentre la seconda, apparentemente più tranquilla, potrebbe rappresentare il riscatto della squadra biancoceleste dopo quattro sconfitte consecutive. La formazione di Simone Inzaghi, però, dovrà fare attenzione ai diffidati, poiché domenica ci sarà la partita contro il sorprendente Hellas Verona di Ivan Juric e perdere ulteriori calciatori potrebbe rappresentare un problema di non poco conto. Tra coloro che rischiano la squalifica in caso di ammonizione questa sera ci sono Acerbi, Bastos, Cataldi, Lazzari M., Lucas Leiva, tutte pedine ... Leggi su sportface

