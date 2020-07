La deputata della Lega: “Per tenervi le poltrone importate il Covid”. Pd, M5s e Leu lasciano l’Aula (Di giovedì 23 luglio 2020) Polemica della Camera quando Elena Murelli, della Lega, nella dichiarazione di voto sull’istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus ha attaccato il governo, che ha accusato di “non avere un piano. Per tenervi le poltrone”, ha detto, “importate il Covid“. Parole che hanno fatto scattare l’abbandono dell’Aula da parte dei deputati di Pd, Leu e M5s. “Abbiamo letto che l’Italia è l’unico Paese europeo a non aver ancora presentato a Bruxelles il programma nazionale delle riforme per fronteggiare l’epidemia, l’impatto del virus su imprese, occupazione ed economia. Ma dove volete andare se non avete ancora un programma dopo sette mesi?”, ha concluso ... Leggi su ilfattoquotidiano

