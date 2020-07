Il medico di Zanardi: "Sarà dura come scalare l'Himalaya. Sappiamo una cosa: siamo determinati" (Di giovedì 23 luglio 2020) “Quello che posso dirle è che in questo momento lui è davanti all’Himalaya. Non possiamo essere stupidamente ottimisti e avere ora la certezza che arriverà in cima, ma non possiamo nemmeno essere preventivamente disfattisti e dirci sicuri che non ce la farà”. Il dottor Molteni è il medico di Alex Zanardi da due giorni, da quando il pilota è stato trasferito nel Centro di Costa Masnaga. Molteni dirige l’Unità operativa complessa di recupero e riabilitazione di Villa Beretta e con il Corriere della sera ha commentato le condizioni di Zanardi.″È qui soltanto da due giorni e dall’incidente è passato un mese...Una cosa la Sappiamo: siamo ... Leggi su huffingtonpost

