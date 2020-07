Governo, Santanchè a La7: “Finora ha fatto solo marchette”. E sbotta con la conduttrice: “Lei mi interrompe sempre, la verità fa male” (Di giovedì 23 luglio 2020) Durissimo scontro a “Omnibus” (La7) tra la senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, e la sottosegretaria al Lavoro, Francesca Puglisi, sull’operato del Governo Conte Due e sull’accordo relativo al Recovery Fund. Santanché, a nome dei colleghi di partito, da lei definiti ‘patrioti’, esprime l’apprezzamento per il risultato raggiunto dal presidente del Consiglio, ma lo stronca sugli scenari futuri: “Mi tremano i polsi al pensiero che questo Governo forse avrà 200 miliardi da spendere. Se continuerà a spenderli come ha fatto finora e cioè con bonus, marchette, monopattini, reddito di cittadinanza, la nazione non può ripartire. Quindi, noi siamo consapevoli dell’incapacità di questo Governo, perché ... Leggi su ilfattoquotidiano

