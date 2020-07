Ennesimo incendio, fumo e fiamme sulla Pontina: brucia ancora il Campo Rom, traffico in tilt (VIDEO) (Di giovedì 23 luglio 2020) Giornata nera per i roghi a Roma dove, dopo i devastanti incendi di Spinaceto e dell’Appia, è in corso l’Ennesimo incendio in prossimità del Campo Rom di Castel Romano sulla Pontina. Attualmente è ben visibile una enorme colonna di fumo nero che sta creando parecchie difficoltà alla circolazione del traffico sulla Pontina in entrambe le direzioni. Al momento si registrano circa 4 chilometri di coda sia in direzione Roma, che in direzione Latina. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. Seguiranno aggiornamenti. Ennesimo incendio, fumo e fiamme sulla Pontina: brucia ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Ennesimo incendio, fumo e fiamme sulla Pontina: brucia ancora il Campo Rom, traffico in tilt (VIDEO) - Sabrina_Marrano : Vercelli, ennesimo incendio masserizie nei pressi del campo nomadi sulla sponda sinistra del Sesia - britishongaku : ennesimo incendio a Tor di Valle, nuova giornata con nuvola di fumo sopra la testa e pezzi di roba bruciata che vag… - Elisabe94838092 : RT @valeriogaripoli: Ennesimo incendio a Muratella. Criticità autostrada Roma - Fiumicino. Chiudere immediatamente il campo nomadi di Cando… - Dsadsa_____ : RT @valeriogaripoli: Ennesimo incendio a Muratella. Criticità autostrada Roma - Fiumicino. Chiudere immediatamente il campo nomadi di Cando…

Ancora un rogo, Ancora fiamme altissime a pochi metri dalle abitazioni. Paura tra gli abitanti di Spinaceto in queste ore alle prese con l'ennesimo rogo che sta distruggendo la Capitale.

Manfredonia, 21 luglio 2020. Ennesima mattinata di incendi nel territorio di Manfredonia. In fiamme alcune aree di vegetazione a Siponto, in località Conte di Troia, e nella riserva naturalistica di O ...

