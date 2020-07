“È cattivo!”. Giancarlo Magalli, un affondo senza precedenti. L’attacco arriva da un volto noto della tv (Di giovedì 23 luglio 2020) Il conduttore televisivo Giancarlo Magalli è ancora sotto attacco. A criticarlo in maniera pesante è nuovamente Marcello Cirillo, che ha rilasciato un’intervista bomba al settimanale ‘Nuovo’. Qualche settimana fa, il padrone di casa de ‘I Fatti Vostri’ ha ironizzato a ‘DavideMaggio.it’, domandandosi il perché l’uomo non stia lavorando più. A distanza di un po’ di tempo, Cirillo ha deciso di rompere il silenzio e di fornire un proprio giudizio sul presentatore Rai, tutt’altro che lusinghiero. Il cantante e attore teatrale ha dunque affermato: “Lui è cattivo non solo nei nostri confronti, ma anche con se stesso. Questa battuta se la poteva risparmiare: da quando non lavoro con lui ho fatto Pechino Express, Quelli che il calcio e ho anche un’accademia ... Leggi su caffeinamagazine

