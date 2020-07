Debito pubblico: incremento di 175 miliardi in dodici mesi (Di giovedì 23 luglio 2020) Secondo gli ultimi dati diffusi da Bankitalia, a maggio il Debito pubblico è volato a 2.507,6 miliardi e ha registrato un nuovo massimo storico. Si tratta di un aumento di 40,5 miliardi rispetto ad aprile, quando fu pari a 2.467 miliardi. E su maggio 2019 l'incremento sale a 175,7 miliardi. Il consiglio dei ministri ha appena approvato uno sforamento di altri venticinque miliardi. In questi mesi di Coronavirus il Governo per sostenere le spese ad esso legate si è già indebitato per circa (...) - Tribuna Libera / Debito pubblico, Stato Leggi su feedproxy.google

Il Consiglio dei ministri non ha formalizzato la proroga dello stato di emergenza per il Coronavirus, attualmente in scadenza al 31 luglio. Il 1° agosto, se nessuna decisione verrà presa, lo Stato di ...

Tutto su Italexit, il primo partito che vuole portare l'Italia fuori dall'euro

Il tempismo non sembra dalla sua parte: la scelta di pubblicare una foto con l’uomo di cui vorrebbe ... e compiendo massicci investimenti pubblici a debito. Cosa vuole fare Italexit (a parte uscire ...

