Coronavirus nel Lazio: 16 nuovi casi (la metà sono di importazione) e altre due vittime, il punto sui Comuni (Di giovedì 23 luglio 2020) Oggi registriamo un dato di 16 casi e due decessi. Di questi sette sono casi di importazione: un caso di nazionalità del Bangladesh, quattro dal Pakistan, un caso dalla Romania e un caso dall’India. Nella Asl Roma 6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, nessun nuovo caso nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo dei guariti è rimasto stabile a 972, il numero delle persone attualmente positive è stabile a 53, mentre il numero dei decessi è rimasto stabile a 92 casi. Rispetto al picco la curva dei nuovi contagi è scesa al 98%. Va sottolineato che nelle ultime settimane la maggior parte dei nuovi casi sono dovuti alla riapertura dei voli internazionali. Tutto il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

