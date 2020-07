Coronavirus bollettino Lazio, altra impennata: 26 nuovi contagi, la metà dall'estero. Un morto (Di giovedì 23 luglio 2020) Coronavirus nel Lazio. Nelle ultime 24 ore sono state registrati 26 nuovi casi e un decesso. Per il secondo giorno di fila ci si trova di fronte a un incremento di contagi (ieri erano stati 16). Dei... Leggi su ilmessaggero

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Tre morti in 24 ore, è record minimo di vittime. Mai così in basso da 5 mesi. Contagi in calo, 219 n… - fanpage : ?? Bollettino Lombardia. Aumentano ancora i ricoveri in ospedale - Agenzia_Ansa : #coronavirus In #Lombardia nessuna vittima. Non succedeva dal 22 febbraio scorso quando di registrò la prima vittim… - morry74 : Coronavirus in Italia e nel mondo, le notizie del 23 luglio. LIVE - cagliaripad : Coronavirus, il bollettino della Regione: “Registrati due nuovi contagi” -