Coronavirus a Giugliano, torna alta l'attenzione: coppia positiva ricoverata al Cotugno (Di giovedì 23 luglio 2020) Contagi in crescita e ricoveri in aumento in Campania. Ieri sera una coppia di Giugliano è stata ricoverata al Cotugno di Napoli: uno dei due, pare un uomo, presenta i classici sintomi della malattia: febbre alta e insufficienza respiratoria. coppia di Giugliano ricoverata al Cotugno I medici al momento non escludono per lui il ricovero

La situazione Coronavirus in Campania è in peggioramento ... Nella serata di ieri gli ultimi arrivi: una coppia di Giugliano con l'uomo che presentava febbre alta ed era in crisi respiratoria. Non si ...

Sono tredici i pazienti affetti da Coronavirus ricoverati al Cotugno di Napoli. Tra questi tre sono gravi, tra terapia intensiva e subintensiva. Dal punto di vista dell’area vesuviana e Nolana c’è un ...

