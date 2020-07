Cgil: investire in infrastrutture e nuovi mezzi (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma – “La Cgil, insieme alla Filt e alla Federconsumatori, compie un ulteriore passaggio e prosegue con l’ascolto e con il confronto con i comitati dei pendolari del Lazio. Il convegno ‘Buon viaggio o buona fortuna?’ e’ stato un’importante occasione di collaborazione tra utenti, cittadini e lavoratori per proporre miglioramenti del servizio di trasporto pubblico e per garantire la sicurezza degli utenti e dei lavoratori e, insieme a Federconsumatori, un importante avanzamento per il confronto con la istituzioni sui contratti di servizio e sulle carte del servizio.” “In particolare abbiamo voluto ragionare delle azioni da intraprendere quando, con l’apertura dell’anno scolastico e con la diminuzione dello smart working, ci saranno problemi per i 550mila pendolari giornalieri del Lazio. È importante ... Leggi su romadailynews

Landini: un Patto con Conte sulle riforme, lo Stato entri nelle imprese

E' quello che chiede il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini ... e bisogna ridurre le tasse sugli aumenti salariali dei contratti nazionali. Dobbiamo investire sulla sicurezza sul lavoro: ...

