Borse Ue in rialzo. Spread sotto i 150 punti (Di giovedì 23 luglio 2020) Borsa 23 luglio 2020. Ritornano in positivo gli indici europei. Spread ai livelli pre-Covid: sotto i 150 punti base. MILANO – Borsa 23 luglio 2020. Dopo la giornata di mercoledì sotto i livelli standard, i mercati Europei ritornano a correre anche se Piazza Affari si conferma la pecora nera di questa seduta. Un andamento negativo per Milano dovuto ai timori di una nuova ondata di coronavirus e ai numeri dell'Inps sulle assunzioni nel mese di aprile. Chi corre, invece, sono gli altri indici che continuano ad avere gli effetti positivi del Recovery Fund. "Una risposta alla crisi impressionante", per la presidente della Bce Christine Lagarde. La seduta della Borsa Indici europei positivi, Milano negativa. Dopo un buon inizio di seduta, Piazza Affari nel pomeriggio ha iniziato un ...

Ultime Notizie dalla rete : Borse rialzo Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari Teleborsa Borsa, il titolo Juventus chiude in rialzo dell'1.79%

Chiusura in debole ribasso per la Borsa, con Piazza Affari che ha chiuso con un ribasso dello 0,07%. Cala lo spread tra BTP e Bund che al momento si attesta su 146 punti base. Tra i titoli bene Unipol ...

Piazza affari negativa, vola l’oro

di Sabrina Manfroi 23 luglio 2020 Chiusura debole e contrastata per le Borse europee con Milano maglia nera, -0,70%, Francoforte ha ceduto lo 0,07%, Londra ha guadagnato lo 0,07%, Parigi -0,07%. Sui l ...

