Aurora Ramazzotti, “ho sofferto quando mi misero a confronto con mamma Michelle” (Di giovedì 23 luglio 2020) Aurora Ramazzotti, un episodio in particolare l’ha ferita ma si è subito ripresa Aurora Ramazzotti è stata ospite di Ogni mattina ed ha parlato del rapporto con la madre Michelle Hunziker. Sono molto unite e tra loro non ci sono stati problemi di invidia o di interessi. Da sempre i follower, le hanno detto senza paura di ferirla che la madre nonostante sia molto più grande di lei, è in forma e sicuramente molto più bella. Ai tempi questo episodio la fece soffrire molto. Così partendo da questo, negli scorsi giorni Aurora ha usato la sua personalità per lanciare un messaggio molto forte a tutti coloro che la seguono su Instagram invitando ad essere più profondi e meno superficiali. Poi si è rivolta soprattutto a chi si sente insicuro e ... Leggi su kontrokultura

