Arriva anche il Samsung Galaxy Z Flip 5G: prezzo e differenze col modello 4G (Di giovedì 23 luglio 2020) Non bisogna più idealmente aspettare la presentazione del Samsung Galaxy Z Flip 5G, perché ne potrete già fare conoscenza visitando il portale 'Samsung Newsroom Italia', in cui sono state elencate le specifiche tecniche che lo contraddistinguono. Il device verrà reso disponibile in alcuni mercati selezionati dal 7 agosto, ad un prezzo di 1449,99 dollari (negli USA), ovvero circa 70 dollari in più rispetto al Galaxy Z Flip. Il Samsung Galaxy Z Flip 5G integra uno schermo principale Dynamic AMOLED flessibile da 6.7 pollici con risoluzione FHD+ ed uno secondario SuperAMOLED con AOD da 1.1 pollici e risoluzione di 300 x 112 pixel. Il processore che spinge il dispositivo è lo ... Leggi su optimagazine

Piu_Europa : Accordo #RecoveryFund è vittoria dell’#UE, istituzione svillaneggiata da molti ma che quando arriva il momento dimo… - NetflixIT : Alla scoperta dei Giochi Paralimpici, raccontati da chi ha provato l'emozione di viverli. Rising Phoenix: la storia… - matteorenzi : Le minacce a Massimo Giletti per le trasmissioni sui boss sono un segnale pericoloso e da non sottovalutare. Con lu… - GianluPower : RT @LaVeritaWeb: Gli economisti del Pd sono già all'opera per esaudire le richieste di Bruxelles. La tassa di successione si abbatterà sui… - Denise9717 : RT @Darkside72_vale: Non so se l'ho mai pubblicato questo ?? @MetaErmal era una vita che ti stavamo aspettando. Adesso che ci sei non ti las… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva anche Ombrelloni e lettini nelle spiagge degradate, arriva anche a Savona la protesta di Casapound IVG.it Covatti firma la prima gara del Campionato italiano Speedway

Nel fine settimana scorso è arrivato il momento anche per lo Speedway di fare il suo esordio nel 2020. Anche questo calendario, modificato causa covid-19, ha visto la ripartenza con la prima gara che ...

MotoGP, Puig: “Intervento ok per Crutchlow”

Come vi abbiamo annunciato questa mattina, sono arrivate buone notizie dall’Ospedale universitario Dexeus di Barcellona, perché Marc Marquez è stato operato dopo la caduta di domenica e l’intervento è ...

Nel fine settimana scorso è arrivato il momento anche per lo Speedway di fare il suo esordio nel 2020. Anche questo calendario, modificato causa covid-19, ha visto la ripartenza con la prima gara che ...Come vi abbiamo annunciato questa mattina, sono arrivate buone notizie dall’Ospedale universitario Dexeus di Barcellona, perché Marc Marquez è stato operato dopo la caduta di domenica e l’intervento è ...