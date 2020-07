Antonella Clerici su Elisa Isoardi: “Le auguro di trovare una ‘sua’ trasmissione” (Di giovedì 23 luglio 2020) A buon intenditor poche parole? Chi lo può dire, certo è che dall’ultima intervista rilasciata da Antonella Clerici gli spunti che se ne possono trarre sono molteplici. L’amatissima conduttrice, dopo qualche qui pro quo con la Rai lo scorso anno e un po’ di militanza dal piccolo schermo, è pronta a tornare con uno show tutto suo che prenderà in toto il posto di quello che era il suo programma di cucina, La Prova del Cuoco. Annunciata l’ufficialità è la stessa Clerici ad approfondire nel dettaglio. Antonella Clerici: il nuovo show al posto de La Prova del Cuoco “Doveva essere un programma piccolo, in onda da casa mia. La Rai, poi, ha deciso di chiudere La Prova del Cuoco, perciò mi è stato chiesto di occupare ... Leggi su thesocialpost

mattdm12 : RT @Corriere: La cotoletta alla milanese di Antonella Clerici (con un trucco) - gossipblogit : Antonella Clerici: 'Vittorio Garrone? Uomo straordinario, non avrei potuto desiderare altro' - suh0_l : Ma è Antonella Clerici - CheDonnait : #AntonellaClerici difende #ElisaIsoardi e spiega perché La Prova Del Cuoco non ha più funzionato #gossip #tv… - FilmNewsItaly : Antonella Clerici su Elisa Isoardi: 'Non le ho scippato “La Prova del Cuoco”' -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Clerici

Non vuole passare per quella che ha scippato il posto a una collega o per quella che ha voluto far chiudere un suo vecchio programma. Antonella Clerici non ci sta e in una intervista per la rivista Og ...Antonella Clerici è pronta a tornare in tv dalla porta principale riservata alle grandi protagoniste dello spettacolo che pazientemente hanno saputo farsi da parte e aspettare. L’attesa per la ...