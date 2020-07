Violato l’obbligo di pareggio, la UEFA multa il Fenerbahce (Di mercoledì 22 luglio 2020) La UEFA ha confermato la sanzione nei confronti del Fenerbahçe per violazioni del Fair Play Finanziario. Il club turco non ha rispettato l’obbligo di pareggio, come invece previsto dal settlement agreement stipulato nel 2016. «Il 19 luglio 2019, dopo aver accertato che Fenerbahce (TUR) non ha rispettato l’obiettivo di pareggio del periodo di riferimento che … L'articolo Violato l’obbligo di pareggio, la UEFA multa il Fenerbahce è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

