"Tutto gratis?", "Ho pagato caro". Alessia Marcuzzi è sotto accusa - (Di mercoledì 22 luglio 2020) Novella Toloni Pubblicità occulta nell'ultimo post social di Alessia Marcuzzi? La conduttrice replica con fermezza alle accuse di un follower dopo la pubblicazione di una fotografia su Instagram Mentre il settimanale Chi dedica ad Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino la cover della rivista per svelare tutta la verità sul gossip più piccante dell'estate, la conduttrice fa i conti con gli haters sui social. Nelle scorse ore la Marcuzzi è stata accusata di fare pubblicità occulta a un hotel dove ha soggiornato attraverso la sua pagina Instagram. Stufa dei continui attacchi, però, la showgirl ha chiarito la questione pubblicamente, replicando alle accuse sotto il suo ultimo post. nodo 1876072 L'estate ... Leggi su ilgiornale

SkyTG24 : Tutto parte da un tweet a inizio lockdown: 'Mi rendo disponibile per trasporti e consegne gratis'. Per quasi due me… - ilmigliorista1 : @reppomanuno Domanda: ma la Ferragni ha fatto tutto gratis per gli Uffizi ? E gratis si è portata a casa la sua imm… - tweetelex : @alfredodattorre @Terry_435 Come si è potuta coltivare cotanta ignoranza? Ma perché siamo diventati così? A me la l… - hugmevfede : Oggi mi arriva il pacco da Yfood,tutto gratis?? - studiolauranola : RT @AdryWebber: Tutto il di che vedo in tendenza la Ferragni...buon per lei so che sta per lanciare delle ciabatte estive a 175 euro a me… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto gratis Voucher, notti gratis e fondi: ecco gli aiuti regionali salva-stagione Il Sole 24 ORE Le serie tv da non perdere su Amazon Prime Video

L’estate è il periodo delle vacanze e del relax e le serie tv sono la compagnia perfetta per liberare la mente, ma anche per tuffarsi in avventure e storie romantiche che hanno come protagonisti i vos ...

Android: in regalo gratis sul Play Store 7 app a pagamento gratis

I migliori anni di Android sono sempre quelli che verranno. La piattaforma marchiata a fuoco dal celebre robottino verde di casa Google è diventata nota negli anni, e pian piano, anno dopo anno, è sta ...

L’estate è il periodo delle vacanze e del relax e le serie tv sono la compagnia perfetta per liberare la mente, ma anche per tuffarsi in avventure e storie romantiche che hanno come protagonisti i vos ...I migliori anni di Android sono sempre quelli che verranno. La piattaforma marchiata a fuoco dal celebre robottino verde di casa Google è diventata nota negli anni, e pian piano, anno dopo anno, è sta ...